Goiás investirá em pesquisas sobre processamento de minerais estratégicos ligados à transição energética e à segurança alimentar. Nesta quinta-feira (5), a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) firmou acordo com a Universidade Federal de Goiás (UFG) para a criação do Centro de Ciências e Tecnologia Mineral.\nSerão destinados R$ 28 milhões para a criação do centro, com perspectiva de tornar Goiás referência nacional no setor. A estrutura será instalada na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UFG) no Câmpus Aparecida de Goiânia.\nO centro será voltado ao desenvolvimento de pesquisas e inovação em processamento de minerais, especialmente terras raras e remineralizadores de solo, além de oferecer cursos e capacitações para formar novos especialistas. Outro foco serão minerais para construção civil e gemas.