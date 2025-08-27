Lavoura de soja (Reprodução/Pixabay)\nA produção de soja em Goiás bateu recorde na safra 2024/25 e atingiu um resultado inédito para o estado, segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). A estimativa é que Goiás produziu 20,4 milhões de toneladas de soja, um crescimento de 21,4% em relação ao ciclo anterior, conforme o 11º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).\nÉ a maior da série histórica registrada pela Conab em Goiás, com recordes em área plantada, produtividade e produção. Foram cultivados 4,9 milhões de hectares, com produtividade média de 4,1 toneladas por hectare, a maior do país nesta temporada, posicionando o estado no terceiro lugar no ranking nacional”, informou o secretário da Seapa, Pedro Leonardo Rezende, em entrevista ao POPULAR.