Goiás encerrou o primeiro semestre de 2026 com 553 empresas em recuperação judicial (RJ), o maior nível dos últimos dois anos e o quinto maior estoque do País. Na comparação entre o primeiro e o segundo trimestre do ano, a evolução, apesar de tímida, de 3,6% (19 novas empresas), e abaixo do ritmo visto em Minas Gerais e no Paraná - onde houve avanço de até 40% em 12 meses -, mantém a curva de crescimento.\nOs dados são do Monitor RGF BizDoc, a que o POPULAR teve acesso com exclusividade. O levantamento, que cruza a base primária de CNPJs da Receita Federal para mapear recuperações judiciais, extrajudiciais e falências no País, mostra que embora Goiás esteja na quinta colocação no estoque de empresas em RJ - atrás de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais -, sua densidade é a segunda maior do Brasil.