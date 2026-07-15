Exploração de terras raras em Minaçu (Reprodução/Site Mineração Serra Verde)\nO estado de Goiás iniciou a criação de zonas especiais voltadas à exploração de terras raras, minerais considerados estratégicos para a indústria de alta tecnologia. A proposta prevê que essas áreas tenham prioridade em infraestrutura, incentivos e tramitação de processos para atrair investimentos e ampliar a atividade mineral no Estado. Para definir como o modelo funcionará, uma portaria publicada nesta quarta-feira (15) instituiu um grupo de trabalho que terá quatro meses para elaborar a regulamentação das chamadas Zonas Especiais de Minerais Críticos (ZEMCs).\nEm entrevista ao POPULAR, o secretário-adjunto da Secretaria-Geral de Governo e secretário-executivo da Autoridade Estadual de Minerais Críticos (AMIC), Alessandro Melo da Silva, explicou que a iniciativa faz parte da política estadual voltada aos chamados minerais críticos, mas terá como foco inicial as terras raras. O objetivo é criar ambientes com condições mais favoráveis para a instalação e expansão de empreendimentos ligados ao setor.