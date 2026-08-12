Com o novo Marco Legal do Saneamento, Goiás deve receber cerca de R$ 5,7 bilhões em investimentos no setor até 2030, segundo prevê a Associação Brasileira das Empresas de Saneamento (ABCON). Os recursos devem ampliar o acesso a redes de água e esgoto no estado e acelerar o processo de universalização dos serviços. Mas Goiás ainda tem poucos investimentos da iniciativa privada no setor.\nA diretora técnica e econômica da ABCON, Maria Carolina Marques, afirma que o novo Marco Legal, que prevê a universalização até 2033, mudou a lógica do setor de saneamento. Ela diz que, antes, as metas eram aspiracionais, sem obrigação legal de cumprimento. “Com o marco, essas metas se tornaram contratuais, com maior segurança jurídica e aumento dos investimentos”, destaca.\nOs caminhos para a universalização do saneamento básico serão discutidos nesta semana durante o Saneamento Brasil Summit e o 10º Encontro Nacional das Águas (ENA), eventos que serão realizados até quinta-feira (13), em São Paulo.