A reunião entre o governador Ronaldo Caiado (UB) e membros de uma comitiva japonesa, nesta quinta-feira (28), marcou a decisão de avançar na cooperação com o país asiático para investimentos na ampliação da cadeia produtiva de minerais críticos no estado, principalmente as terras raras. Desde que fez visita institucional ao Japão em julho, Caiado articula ações para o setor. Naquela oportunidade, o governo japonês demonstrou interesse no minério goiano.\nO encontro desta quinta foi realizado no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Pela manhã, a missão japonesa visitou a Serra Verde, em Minaçu, única mineradora ativa no Brasil que atua com a extração de terras raras. A comitiva é formada por 11 pessoas, entre elas o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, o primeiro-secretário, Hideki Kamitatara, e o segundo-secretário, Kimihiko Kohno.