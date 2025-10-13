Mineração em Minaçu - GO (Diomício Gomes/O Popular)\nGoiás foi o terceiro estado que mais recebeu royalties da mineração, com mais de R$ 3,2 milhões. O Pará lidera o ranking nacional, com R$ 42,9 milhões, seguido por Minas Gerais, com R$ 42,3 milhões (veja lista ao final da matéria).\nA Agência Nacional de Mineração (ANM) divulgou os dados na última quarta-feira (8). Os valores correspondem à arrecadação de setembro e estão sendo distribuídos em outubro.\nSegundo a agência, do total de R$ 504,7 milhões arrecadados em Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), R$ 100,9 milhões serão destinados aos estados e ao Distrito Federal, e R$ 403,8 milhões aos municípios produtores.\nO ranking mostra que apenas Pará e Minas Gerais receberam mais de 84% dos recursos. Os outros estados dividiram pouco mais de 16% restante.