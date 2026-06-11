O setor de franchising começou 2026 com crescimento em Goiás, que atingiu a marca de 6.550 unidades franqueadas no primeiro trimestre do ano, um incremento de 2,8% sobre o mesmo período de 2025. O faturamento destes negócios cresceu 8,3% nos primeiros três meses do ano. Grandes ideias que se tornaram franquias de sucesso no País, e que até já desembarcaram em outros países, nasceram aqui.\nDe acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias superou R$ 300 bilhões em 2025, com alta de 10,5% no faturamento sobre o ano anterior, ajudando no crescimento da economia brasileira. O segmento já emprega quase 56,7 mil trabalhadores no estado, onde as franquias que mais faturam estão nos segmentos de saúde, beleza e bem-estar, serviços e alimentação.\nA Milky Moo é a franquia goiana com maior número de unidades no País e a única a figurar no Top 50 da ABF. O fundador e CEO, Lohran Soares, explica que ela começou em março de 2020, em plena pandemia, por isso trabalhava apenas com entregas, quando ainda nem existiam as plataformas atuais. “Começamos fazendo testes em casa e a primeira loja foi no antigo Shopping Cidade Jardim, hoje Bentivi Shopping”, lembra. Hoje, a marca ainda conta com três lojas próprias em Goiânia.