Com o 8º lugar, Goiás manteve neste ano a mesma posição alcançada em anos anteriores entre as 27 unidades da federação no Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), nesta quinta-feira (27).\nEm meio aos 10 pilares analisados no levantamento, o melhor posicionamento do estado é em Eficiência da Máquina Pública, em que Goiás ficou em 2º lugar na lista nacional e subiu duas colocações na comparação com o ano passado. Goiás subiu posições nos subitens de Produtividade dos Magistrados e Servidores do Judiciário, Oferta de Serviços Públicos Digitais e Prêmio Salarial Público-Privado.\nNo entanto, dentro deste mesmo pilar, foram registradas quedas de posições no Custo do Executivo/PIB, Custo do Legislativo/PIB, Índice de Transparência, Qualidade da Informação Contábil e Fiscal e Equilíbrio de Gênero na Remuneração e no Emprego Público Estadual.