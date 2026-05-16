O acordo Mercosul-União Europeia, que entrou em vigor em 1º de maio, já começa a impactar o comércio entre os dois blocos econômicos. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) estima que as exportações goianas para a Europa podem crescer até US$ 218 milhões com o tratado. Entre os setores mais beneficiados, estão os de carne bovina, carne de frango, couro, açúcar, gelatinas e produtos químicos.\nApenas no primeiro ano do acordo, a estimativa é de crescimento de cerca de US$ 13 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 66 milhões. O levantamento mostra que a União Europeia eliminou tarifas para 2,9 mil produtos brasileiros, dos quais 93% são industriais, beneficiando segmentos como alimentos processados, metalurgia, máquinas, equipamentos, produtos químicos e materiais elétricos.