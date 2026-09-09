A sanção da União Europeia (UE) a importações de produtos brasileiros de origem animal, que entrou em vigor no último dia 3 de setembro, deve trazer muito prejuízo aos exportadores goianos. Uma análise da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), por meio de sua Gerência de Desenvolvimento Industrial (Gedin), estima que a suspensão deve gerar um prejuízo de US$ 16,8 milhões por mês, equivalente a 8,1% do valor total das exportações goianas de produtos de origem animal.\nO embargo suspende as exportações brasileiras à UE de carne de aves, bovina, suína, peixes de cultivo (aquicultura), mel, equinos, ovos e envoltórios (tripas). A sanção deve permanecer até que o País comprove a documentação exigida ao longo do ciclo produtivo. “A suspensão é pela capacidade de comprovação documental, e não por questões sanitárias sobre a carne brasileira”, destaca o analista econômico da Fieg, Saulo Nogueira.