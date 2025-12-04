O mercado de trabalho goiano ficou mais formal em 2024, com mais empregos formais e queda da informalidade. A Síntese de Indicadores Sociais, divulgada nesta quarta-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostrou que a taxa de desocupação no estado caiu para 5,4% no ano passado, a menor em 12 anos. Ao mesmo tempo, a taxa de informalidade foi reduzida para 40,4%. Por outro lado, a concentração de renda persiste, pois apenas 10% das pessoas que recebem os valores mais altos acumulam 36,7% de todo o rendimento domiciliar per capita em Goiás.\nPara o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, o mercado de trabalho goiano vem seguindo a mesma tendência do nacional, com redução contínua da taxa de desocupação desde 2021. Ele lembra que o crescimento da economia brasileira vem superando as expectativas dos analistas em todos os anos desse período: cresceu 4,8% em 2021, 3% em 2022, 3,2% em 2023 e cerca de 3,4% em 2024. “No mesmo período, os indicadores disponíveis sugerem que a economia goiana apresentou crescimento superior à média nacional”, destaca.