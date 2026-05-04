Cerca de mil novas indústrias de alimentação foram abertas em Goiás só nos primeiros quatro meses deste ano. Com este incremento, que foi impulsionado pela abertura de micro e pequenos negócios voltados para a produção de alimentos, o estado saltou de 2 mil para 3 mil indústrias, segundo o Sindicato das Indústrias de Alimentação de Goiás (Siag). Este movimento é resultado de uma maior integração da cadeia produtiva e agregação de valor às matérias-primas produzidas no estado.\nDe acordo com o Relatório Conjuntural da Economia Goiana, elaborado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), o crescimento da indústria de produtos alimentícios em Goiás foi de 1,5% em 2024 para 3,1% em 2025. A estimativa é que o desempenho seja ainda melhor neste ano. Para Thaís Santos, presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação do Estado de Goiás (Siaeg), a tendência é de crescimento, principalmente das agroindústrias e daquelas que investem em produtos para exportação.