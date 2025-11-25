O anúncio da retirada pelo governo americano da tarifa de 50% sobre mais de 200 produtos brasileiros, como a carne e o café, trouxe um alívio para estes setores. De qualquer forma, no período em que o tarifaço vigorou, ele praticamente não afetou as exportações brasileiras e goianas de carne bovina, segundo dados da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo). De janeiro a outubro deste ano, o faturamento com as exportações cresceu 24% em Goiás e 36% no Brasil em relação a 2024. Só para os Estados Unidos, mesmo com as tarifas, que vigoraram por mais de três meses, a alta foi de 40%.\nMas o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que 22% das exportações brasileiras para os Estados Unidos permanecem sujeitas às sobretaxas impostas pelo governo norte-americano. Em Goiás, agora, as negociações irão se concentrar na derrubada das altas tarifas sobre produtos como o açúcar orgânico e o minério vermiculita, que têm os Estados Unidos como grande mercado.