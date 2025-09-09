Começa nesta terça-feira (9) as inscrições para o concurso público da Agência de Fomento do Estado de Goiás (GoiásFomento) com salário de até R$ 6.225,66 e oportunidades para cargos de nível médio e superior. Conforme o edital, as vagas são para escriturário e analista de desenvolvimento, com especialidades em Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia Agronômica.\nO concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez, pelo mesmo período. São 19 vagas disponíveis com carga horária semanal de 30 horas para todos os cargos.\nO salário para a vaga de escriturário é no valor de R$2.973,41, sendo que, passados 90 dias de admissão o vencimento inicial de nível médio passa a ser R$ 3.249,13 e o de nível superior passa a ser R$ 6.802,95.\nAs inscrições, com taxas de R$ 160 para cargos de nível médio e R$ 220 para os de superior, devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Verbena, responsável pela organização do concurso. O prazo final para a realização das inscrições é até as 17h do dia 07 de outubro.