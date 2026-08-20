-fotos casa (1.3446905)\nA GoiásFomento leiloa um lote com área total de 332,56 m² em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, com um lance mínimo inicial de R$ 652,5 mil. O certame público eletrônico está agendado para o dia 21 de setembro de 2026 (veja fotos da propriedade na galeria acima).\nO imóvel da licitação consiste no lote urbano nº 01 da quadra 04, situado no Loteamento Vila Leo Lynce II, na cidade. A propriedade conta com uma área construída de 262,93 m² e está registrada no Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas da Comarca da cidade. A propriedade está consolidada em nome da Agência de Fomento de Goiás S/A em 4 de março de 2026.\nO leilão será realizado de forma exclusivamente eletrônica (online) por meio do portal Caiapó Leilões, sob a condução da leiloeira pública oficial Rossana Paiva Borges de Oliveira, matriculada na JUCEG sob o nº 086/2020.