Vagas fazem parte do programa Sukatech, que integra o Goiás Social (Divulgação/Secti)\nO Governo de Goiás abriu inscrições para 424 vagas para cursos presenciais e gratuitos de tecnologia em Goiânia e Senador Canedo. Oferecidas pelo programa Sukatech, que faz parte do Goiás Social, as capacitações abrangem desde informática básica até temas em alta no mercado, como inteligência artificial e social media e manutenção de computadores.\nAs inscrições são exclusivas para quem cumpre os requisitos básicos de baixa renda e podem ser realizadas até o dia 5 de junho de forma online pelo WhatsApp (62) 99849-1513, pelo formulário eletrônico disponível no link, ou presencialmente, na Escola do Futuro de Goiás José Luiz Bittencourt, Bairro Floresta, em Goiânia, e no Ganha Tempo Vila Galvão e Ganha Tempo Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo.