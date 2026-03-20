O Governo de Goiás abriu um processo seletivo para profissionais de nível médio e superior, sendo que o salário chega a R$ 5,7 mil. São 21 vagas distribuídas entre os cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem. As inscrições começam na próxima quarta-feira (25) e deverão ser feitas exclusivamente pela internet.\nPara realizar a inscrição, os interessados precisam acessar o Portal de Seleção do Governo de Goiás, a fim de baixar o edital, divulgado nessa quinta-feira (19). Primeiro, é necessário se cadastrar no site. Depois, é possível participar dos processos. As taxas são de R$ 60 para enfermeiro e R$ 50 para técnico de enfermagem. Os profissionais poderão se inscrever até o dia 9 de abril.\nA seleção será realizada em duas etapas: análise curricular e entrevista. Não haverá provas. Conforme o edital, os candidatos devem ter registro no conselho profissional e disponibilidade para viagens.