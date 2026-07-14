O governo Lula (PT) decidiu aumentar a mistura de etanol na gasolina comum de 30% para 32% por 180 dias, prorrogáveis por igual período. Trata-se de uma medida para tentar evitar aumentos nos preços da gasolina após a retomada da Guerra no Irã.\nA medida foi tomada na reunião do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) desta terça-feira (14) após sucessivos adiamentos. O aumento era defendido por integrantes do agronegócio e tem como um de seus objetivos tentar mitigar os efeitos da alta do petróleo sobre o preço dos combustíveis.\nPreço do etanol\nNova alta da gasolina em Goiânia puxa inflação na capital; entenda os impactos\nDesde que irrompeu a Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, o preço do barril de petróleo explodiu em todo o mundo com o fechamento do Estreito de Hormuz. É pelo local que cerca de 80% da produção mundial deste combustível passa.