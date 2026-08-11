A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) voltou a analisar nesta terça-feira (11) a elevação do piso nacional de R$ 3.600 para R$ 13,6 mil para médicos e cirurgiões-dentistas em jornadas de 20 horas semanais. Os senadores da comissão aprovaram que a elevação do valor mínimo seja feita de maneira escalonada ao longo de três anos.\nO projeto de lei ainda precisa passar novamente pela Comissão de Assuntos Sociais, onde já tinha sido analisado e aprovado em junho. A reanálise do texto é consequência de uma manobra do governo Lula (PT) para conter o avanço da pauta, considerada uma pauta-bomba por transferir para a União o custo do piso desses profissionais de saúde.\nCom a aprovação nas comissões, o projeto de lei poderia seguir diretamente para a Câmara, mas o senador Jaques Wagner (PT-BA) apresentou recurso para que o texto fosse para o plenário e, em seguida, a líder do governo, Teresa Leitão (PT-PE), apresentou quatro emendas para conter o impacto do reajuste do piso nacional.