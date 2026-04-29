Em dezembro, o governo já havia realizado a entrega de 550 bicicletas elétricas (Iron Braz/SES-GO)\nA Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) iniciou uma licitação para comprar mil bicicletas elétricas. O investimento total é de cerca de R$ 5,1 milhões, o que dá, em média, R$ 5,1 mil por bicicleta. A ideia é repassar esses veículos para as prefeituras dos 246 municípios goianos, ajudando no trabalho das equipes de saúde, principalmente daquelas que atuam em visitas domiciliares. Em dezembro, o governo já havia realizado a entrega de 550 bicicletas elétricas.\nO edital foi publicado nesta segunda-feira (27), e o pregão eletrônico para a escolha das empresas fornecedoras está marcado para o dia 12 de maio, às 9h. A aquisição será feita por meio de registro de preços, o que permite ao Estado adquirir as bicicletas de forma gradual, ao longo de 12 meses, conforme a demanda.