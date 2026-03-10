O governo estadual assinou, nesta segunda-feira (9), um acordo de cooperação com o Japão para a exploração de terras raras em Goiás. O memorando de entendimento tem a participação da Organização Japonesa para Metais e Segurança Energética (Jogmec) e a Autoridade de Minerais Críticos do Estado de Goiás (Amic).\nAo conduzir a reunião, realizada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) destacou que a parceria abre uma nova etapa para o aproveitamento de minerais críticos em Goiás, com foco em pesquisa, transferência de tecnologia e agregação de valor. “Goiás é hoje referência pelo seu subsolo, pela quantidade e pela qualidade desse minério. Agora damos um segundo passo, que pode trazer grande impacto econômico e social para o estado, com transferência de tecnologia e agregação de valor aqui dentro, que é o nosso objetivo”, afirmou o vice.