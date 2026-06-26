O Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (Ceia-UFG) terá R$ 78 milhões em novos investimentos do governo estadual para implantação de data center, aceleração de startups e avanços na chamada IA de fronteira, incluindo agentes autônomos e sistemas avançados de raciocínio, entre outras ações previstas na expansão das atividades no período de 2026 a 2031.\nO anúncio foi feito nesta quinta-feira (25) pelo governador Daniel Vilela (MDB), que reforçou a estratégia de consolidar Goiás como o principal polo de inteligência artificial do país e referência internacional na área, durante jantar com pesquisadores, desenvolvedores e empresários no Palácio das Esmeraldas.\n“Goiás não é apenas consumidor de tecnologia, mas produtor de soluções que têm impacto real na vida das empresas e das pessoas. Nosso objetivo é dar condições para que empresas e universidades inovem, gerem empregos qualificados e façam de Goiás uma referência nacional em desenvolvimento tecnológico. Nosso objetivo é criar um ecossistema capaz de atrair talentos, reter pesquisadores e gerar negócios que tragam impactos positivos para a sociedade e para a economia”, destaca o governador.