Em dezembro, 550 unidades já haviam sido entregues. (Reprodução/Instagram/Prefeitura de Porangatu)\nA Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) detalhou ao O POPULAR como será a operação das mil bicicletas elétricas que serão adquiridas para reforçar o trabalho das equipes de saúde no estado. Com investimento estimado em R$ 5,1 milhões, a iniciativa busca melhorar a rotina dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) nos 246 municípios goianos.\nDe acordo com a secretaria, o principal objetivo é tornar mais rápidas e eficientes as visitas domiciliares, especialmente no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas e na ampliação da cobertura vacinal.\nAs bicicletas elétricas representam uma alternativa sustentável, econômica e de fácil utilização, dispensando habilitação e permitindo maior agilidade no acesso a áreas de difícil locomoção”, informou a SES-GO em nota.