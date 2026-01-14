A chamada Rota do Pequi, formada pelas rodovias BR-153 e BR-060, no trecho de 211 quilômetros entre Aparecida de Goiânia e Brasília, está entre os 14 leilões de concessão de rodovias previstos pelo governo federal. O modelo de concessão será otimizado para acelerar a retomada dos investimentos nas rodovias, que encontram-se paralisados. A futura concessionária que vencer o leilão terá investir cerca de R$ 7 bilhões.\nAtualmente sob concessão da Triunfo Concebra, que optou pelo processo de devolução amigável do contrato, a partir de 2021. Por conta disso, atualmente, a empresa realiza somente obras de manutenção nas rodovias. Marcelo Cardoso Fonseca, superintendente de Concessão da Infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), explica que, na concessão operada pela Triunfo, com o processo de devolução amigável (relicitação), o contrato passou a operar em regime transitório. Com isso, houve redução dos parâmetros de desempenho e das obrigações de investimento para níveis mínimos, até a sucessão por um novo concessionário.