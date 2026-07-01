Goiânia vai sediar um Distrito de Inovação e Inteligência Artificial (DI.IA), no qual devem ser investidos mais de R$ 300 milhões. O lançamento foi feito pelo governador Daniel Vilela (MDB) nesta terça-feira (30), no HUB Goiás - Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador. O novo distrito prevê a revitalização de 91 hectares (equivalente a 91 quadras de 10 mil metros quadrados), no Setor Leste Universitário.\nA iniciativa foca na atração de empresas de tecnologia, em geração de empregos e formação e capacitação de mão de obra na área. A Semantix, que foi listada na Nasdaq com um valor de mercado de US$ 1 bilhão em 2022, deve ser a primeira empresa a se instalar no distrito. A multinacional brasileira de dados, analytics e inteligência artificial, que atua em sete países, já assinou memorando de entendimento com o governo estadual.