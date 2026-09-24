Governo de Goiás realiza, em outubro, leilão de aeronave com lance mínimo de R$ 200 mil (Divulgação/Sead)\nUm avião que já fez parte do patrimônio estadual pode ganhar um novo destino a partir de um lance de R$ 200 mil. A aeronave será levado a leilão público eletrônico no dia 9 de outubro, às 10h, conforme divulgado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead). O certame será realizado exclusivamente pela internet.\nA aeronave é um avião bimotor fabricado pela Beech Aircraft, modelo 95-B55, ano 1979, com número de série TC1821 e prefixo PT-KQC. Os lances serão conduzidos pela plataforma oficial da operadora do leilão, a Leilo.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Sead informou que atualmente a aeronave não tem condição técnica de aeronavegabilidade para operação, e que "os recursos provenientes da alienação de bens públicos são destinados ao Tesouro Estadual" (leia na íntegra ao final da matéria).