O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na OMC (Organização Mundial do Comércio) que o novo tarifaço imposto por Donald Trump contra o Brasil desrespeita normas da entidade e anula benefícios que o país deveria ter no âmbito das regras internacionais do comércio.\nNa segunda-feira (27), o Brasil voltou a acionar a OMC contra os Estados Unidos, desta vez por causa de sobretaxas de até 37,5% impostas com base em investigações comerciais conduzidas pelo USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA).\nNo ano passado, o país já havia apresentado as chamadas consultas na entidade contra um primeiro tarifaço de Trump -de até 50%-, que acabou sendo declarado ilegal pela Suprema Corte americana.\nNa argumentação, tornada pública nesta quinta-feira (30), o governo Lula lista diferentes aspectos das novas sobretaxas que são incompatíveis com compromissos previstos no tratado constitutivo da OMC.