(Divulgação / Polícia Civil)\nO Governo de Goiás mudou as regras de aposentadoria para policiais civis, penais e agentes socioeducativos do estado. As alterações foram publicadas no Diário Oficial de segunda-feira (29) e estabelecem, entre as principais mudanças, idade mínima de 55 anos com 30 anos de contribuição para homens e mulheres.\nAs mudanças constam na Lei Complementar nº 214, sancionada pelo governador Daniel Vilela, que altera a legislação do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás (RPPS/GO). A norma entrou em vigor na data da publicação.\nPelas novas regras, policiais civis, policiais penais e agentes socioeducativos poderão se aposentar aos 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício nas respectivas carreiras.\nA lei também estabelece regras de transição para os servidores que ingressaram nessas carreiras antes da Reforma da Previdência de 2019. Na prática, eles não precisarão seguir apenas as novas exigências e poderão se aposentar pelas regras previstas na reforma, desde que cumpram os requisitos estabelecidos. A medida busca preservar direitos de quem já estava no serviço público quando a legislação mudou.