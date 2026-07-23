Um acordo judicial fechado entre o nstituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Defensoria Pública da União (DPU) vai facilitar a concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Bolsa Família a famílias unipessoais até julho de 2027.\nAté lá, candidatos ao benefício não precisam passar por entrevista domiciliar para ter acesso à renda.\nO acordo altera parte da lei 15.077, de 27 de dezembro de 2024, que passou a obrigar a visita domiciliar para conceder os benefícios a famílias unipessoais. A aprovação da legislação ocorreu após a explosão deste tipo de cadastro em 2022, ano eleitoral.\nPobreza cai a menor nível da série histórica nas metrópoles brasileiras, mas desigualdade sobe\nVeja se você está entre os mais ricos ou mais pobres do Brasil