A gestão Lula pretende realizar uma série de leilões de rodovias federais até o fim de 2025. Serão dez no total - quatro a mais do que nos primeiros sete meses do ano.
Os certames deste segundo semestre abrangem, sobretudo, novos projetos, mas há na carteira também otimizações de contratos estressados (concessões antigas que fracassaram e precisaram passar por repactuação). São os casos dos leilões de otimização da Autopista Fluminense (RJ), da Autopista Fernão Dias (MG e SP) e da Autopista Régis Bittencourt (SP e PR).
O primeiro leilão simplificado, que abrange as repactuações, foi realizado pelo governo federal em maio deste ano. Na ocasião, a Motiva (ex-CCR), que já era até então a concessionária responsável pelo ativo, arrematou a BR-163, que corta de cima a baixo o estado de Mato Grosso do Sul.