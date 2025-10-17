Proprietários de veículos podem emitir o boleto ou realizar o pagamento via PIX por meio do site da SEE. (Wildes Barbosa/O Popular)\nO Governo de Goiás prorrogou para 31 de outubro o prazo de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 e do licenciamento anual para veículos com placas de final 3 a 0. A alteração no calendário atinge mais de 3,9 milhões de veículos, informou a Secretaria da Economia (SEE).\nSegundo a SEE, a medida visa solucionar problemas de acesso que impediam alguns contribuintes de gerar a guia de pagamento. O governador Ronaldo Caiado informou que equipes técnicas trabalham para corrigir eventuais falhas no sistema."Tomei essa medida após ser informado de que alguns contribuintes não estavam conseguindo efetuar a quitação dos boletos. Nossos técnicos já estão trabalhando para sanar eventuais falhas no sistema",destacou o governador nas redes sociais.