O Ministério da Fazenda publicou nesta terça-feira (5) regras específicas do programa Desenrola Brasil, que tem o objetivo de renegociar dívidas da população. Durante o dia, os bancos ainda aguardavam liberações por parte da pasta para iniciar as operações.\nPortaria normativa publicada em edição extra do Diário Oficial da União trouxe, por exemplo, informações sobre os descontos que serão dados para cada tipo de dívida e dias em atraso, abrangendo modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. A redução deve ser de 30% a 90%.\nAs regras permitem que o devedor utilize o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para amortizar ou liquidar débitos.\nPrograma Desenrola dará até 90% de desconto em dívida; veja regras\nDinheiro esquecido em bancos será usado como garantia no Desenrola; veja como consultar