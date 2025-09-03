O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026 propõe a criação de 41 mil vagas e o preenchimento de 47,8 mil cargos nos três Poderes, no texto enviado ao Congresso na última sexta-feira (29). A renovação no quadro de pessoal inclui a criação de vagas e realização de concursos públicos para repor cargos.\nOs 47,8 mil cargos a serem preenchidos incluem tanto funções que já estão vagas quanto aquelas que ainda vão ficar disponíveis, após aposentadoria de servidores, por exemplo. Esses cargos serão providos com concursos e outros processos seletivos.\nJá a criação de 41 mil cargos ainda vai depender da aprovação pelo Congresso Nacional, já que representam uma nova despesa.\nA cifra inclui tanto funções efetivas, para servidores concursados, quanto cargos comissionados, que não exigem concurso público. Do total, 38,5 mil das vagas criadas e 42,8 mil das que serão preenchidas são para o Executivo federal, sobretudo em funções na área de educação, como técnicos-administrativos e professores. O projeto estabelece o provimento de 22 mil vagas nessa área.