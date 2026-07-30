BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério de Portos e Aeroportos pediu ao Ministério da Fazenda a prorrogação, até 31 de dezembro deste ano, da desoneração de PIS/Pasep (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e Cofins sobre o querosene de aviação (QAV).\nSegundo informações obtidas pela Folha, a proposta foi encaminhada pelos Portos e Aeroportos à Fazenda nesta semana e está sob análise da equipe econômica. A medida tenta evitar novos aumentos no preço das passagens aéreas e reduzir a pressão financeira sobre as companhias do setor, justamente nas vésperas das eleições deste ano.\nA isenção tributária atual, criada de forma temporária no fim de maio, vence nesta quinta-feira, 31 de julho. O plano agora é estendê-la por mais cinco meses, prorrogando a isenção total da cobrança sobre o combustível usado na aviação.