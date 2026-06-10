O ministro Márcio Elias Rosa (Indústria e Comércio) disse nesta quarta-feira (10) que o Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) registrou o Pix como uma marca de alto renome associada ao Banco Central.\nEssa classificação é dada a marcas reconhecidas pelo público geral e que carregam algum tipo de prestígio, tradição ou confiança construídas ao longo do tempo. Em tese, a medida protege o uso da marca em todos os níveis, mesmo que não relacionados a serviços financeiros.\nO anúncio vem em um momento em que o mecanismo de pagamentos é alvo de ataques de autoridades dos Estados Unidos.\nAlém disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca transformar o Pix em um símbolo nacional como forma de desgastar seu principal adversário na eleição de outubro deste ano, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Flávio e o bolsonarismo de forma geral buscam se alinhar a Donald Trump, presidente americano.