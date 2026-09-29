O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse nesta terça-feira (29) que foi solicitado o bloqueio de 5.209 sites de apostas que passaram a operar de forma ilegal no país após medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sexta-feira (25).\nA operação, coordenada pela Casa Civil em conjunto com os ministérios da Justiça e da Fazenda e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), prevê uma ofensiva em cinco diferentes frentes contra os operadores irregulares, com bloqueio de sites, retirada de aplicativos, remoção de publicidade e medidas para interromper os fluxos financeiros das plataformas.\nNo caso do bloqueio dos sites, os ministérios da Fazenda e da Justiça encaminharam à Anatel, em três dias, a lista com os 5.209 endereços a serem bloqueados. A agência, então, repassa as determinações às prestadoras de internet registradas no país. A estimativa é que o bloqueio seja efetivado entre seis e oito horas após o recebimento da ordem.