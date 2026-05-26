As empresas do Centro-Oeste com as melhores políticas de valorização de seus recursos humanos foram reconhecidas e homenageadas nesta segunda-feira (25), durante a 16º edição da premiação Melhores Empresas para Trabalhar (GPTW Centro-Oeste). O evento, que contou com a parceria do jornal O POPULAR, premiou 71 pequenas, médias e grandes empresas da região, que tiveram boas práticas destacadas por seus próprios colaboradores.\nDe acordo com o GPTW, as melhores empresas para trabalhar atraem e desenvolvem talentos, constroem culturas prósperas e ágeis e estimulam o crescimento e o desempenho. Elas desenvolvem práticas inovadoras para nutrir e valorizar a contribuição de profissionais em todas as etapas de suas carreiras.\nNesta edição do prêmio, 263 empresas participaram do processo de avaliação, com cerca de 140 mil colaboradores.