A Caixa Econômica Federal pretende resolver o conflito com os bancários para encerrar a greve nacional por meio de negociação e não deve levar o caso para a Justiça, em dissídio coletivo no TST (Tribunal Superior do Trabalho), como havia planejado no início.\nTrabalhadores da Caixa, do Banco do Brasil e dos Correios iniciaram paralisações em 10 de setembro e apenas o BB chegou a acordo e encerrou o movimento. Na Caixa, a greve entra no 13º dia nesta quarta-feira (23). Nos Correios, o caso deve ser decidido pelo TST nesta quinta (24). O impasse nos três casos é o plano de saúde. Com rombo, as empresas públicas propuseram mudanças de regras e cobranças que os empregados não aceitam.\nO caso dos Correios é o mais crítico—entrega própria de gigantes como Amazon, Mercado Livre, Shein e Shopee agrava a arrecadação— e há socorro do governo previsto pelo governo no Orçamento de 2027. Em nota, a Caixa informa que "segue empenhada na construção de uma solução que preserve os interesses dos empregados, da instituição, dos clientes e da sociedade brasileira".