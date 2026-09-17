A greve dos Correios, iniciada na última quinta-feira (10), deixa consumidores e pequenos vendedores sem previsão para a entrega de encomendas. Relatos coletados pela reportagem apontam objetos que ultrapassaram o prazo informado, ficaram sem atualização no rastreamento e nos pedidos de reembolso do frete.\nÉ o caso de Mariana Greco Mantovani, 20, responsável pelo perfil Sweet Wishes Store, no Instagram, que importa e vende bonecas e outros itens colecionáveis, como Monster High, Funko e cartas de Pokémon. Ela afirma estar com duas caixas paradas desde o início do mês, com cerca de oito encomendas de clientes.\nEm nota, os Correios afirmaram que, como parte do Plano de Continuidade de Negócios, a carga postal está sendo remanejada conforme a necessidade para assegurar o tratamento e a distribuição dos objetos.