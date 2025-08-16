O concorrido mercado imobiliário de Goiânia tem um crescente número dos chamados ‘branded residences’, projetos de luxo que contam com a assinatura de marcas renomadas em áreas como design, arquitetura ou serviços. Marcas como Lamborghini, Porsche e Pininfarina já assinam vários empreendimentos de altíssimo padrão na cidade, que conquistam um público que valoriza imóveis que carregam o peso de uma grife e a expectativa de valorização acima da média do mercado.\nUma pesquisa da consultoria imobiliária Savills mostrou que imóveis de luxo associados a grifes podem ter uma valorização média mundial de 30% acima de outros empreendimentos do mesmo padrão. A maior valorização ocorre em mercados emergentes, como Goiânia, onde grifes de luxo atraem um número crescente de pessoas com alto patrimônio. A pesquisa mostra que a compra de “imóveis assinados” ocorre por segurança, alta qualidade do produto e status implícito. Este consumidor espera encontrar a mesma qualidade do produto de luxo no empreendimento.