O trabalho de melhoramento genético da raça nelore desenvolvido pelo Grupo Adir, de Nova Crixás, no Norte Goiano, foi citado como exemplo de pecuária contemporânea eficiente numa tese de doutorado apresentada na Universidade de Harvard, uma das mais importantes dos Estados Unidos e do mundo. O sistema desenvolvido pela empresa é baseado no chamado boi verde, criado à pasto, com a rusticidade para se alimentar com capim, mesmo em ambientes de estiagem prolongada, e transformar a fibra em carne de qualidade, sem necessidade de ração.\nO diretor do Grupo Adir, Paulo Leonel, conta que, há dois anos, foi procurado por um representante de Harvard informando que havia um pesquisador do Brasil que estava escrevendo uma tese e gostaria de conhecer seu trabalho. Foi então que o pesquisador Oliver Lazarus foi à fazenda para conhecer o sistema de manejo e criação de animais do Grupo. “Há uma semana, ele nos mandou a tese que até já foi defendida, citando nosso trabalho”, destaca.