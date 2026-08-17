O Grupo Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais na Justiça de São Paulo no final da noite deste domingo (16), e declarou uma dívida de R$ 17,3 bilhões.\nO pedido engloba dez empresas da holding, entre elas a dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, o e-commerce Extra.com e a fabricante de móveis Bartira, além de subsidiárias de logística e tecnologia.\nO grupo informa no pedido a demissão de cerca de 3.000 funcionários, de 30.117 colaboradores que possui, e o fechamento de quase 300 lojas —segundo o documento, a Casas Bahia possui mais de 700 lojas físicas e o Ponto Frio mais de 65.\nEmpresas aumentam vendas se aproximando mais do consumidor\nMagazine Luiza venderá produtos AliExpress após 'acordo estratégico'\nCasas Bahia fecha acordo com bancos para recuperação extrajudicial