As investigações relacionadas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, chegaram a suspeitas de que seu grupo acessou indevidamente sistemas sigilosos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até da Interpol.\nAs suspeitas são apontadas na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão do banqueiro nesta quarta-feira (4).\nDaniel Vorcaro, do Banco Master, é preso em nova fase da operação Compliance Zero\nMensagens no celular do Vorcaro citam plano de assalto para intimidar jornalista\nAs condutas são atribuídas a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apelidado de "Sicário", que também foi preso. A PF afirma que ele era o responsável por coordenar atividades voltadas à obtenção de informações e monitoramento de pessoas de interesses do banqueiro.