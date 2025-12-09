A Nórdica, empresa formada pela CitaPar e pelo Grupo Mapah, com investimentos no Brasil e nos Estados Unidos, reuniu investidores e adquiriu um grande imóvel já locado pertencente a um fundo de investimento paulista. A aquisição do imóvel, localizado na Avenida Rio Verde e locado pelo atacarejo Assaí, é considerado um movimento estratégico e foi ancorada em uma tese sólida de busca por ativos com alto potencial de retorno e valorização.\nDario Jardim, sócio diretor da Nórdica e CEO da CitaPar holding imobiliária, lembra que a empresa trabalha com investimentos inteligentes. “Através do networking dos seus sócios e do quanto eles conhecem o mercado goiano, e também fora de Goiás, a Nórdica reúne investidores e pessoas que têm empreendimentos com alto potencial para investimento”, destaca.\nSegundo ele, a Nórdica não é uma empresa que foca só no setor imobiliário, mas uma geradora de negócios que tem atuação em outros potenciais investimentos. “Um empreendedor que quer tocar um negócio, mas que precisa de capital, apresenta esta oportunidade para a Nórdica, que cria todo um plano estratégico desse negócio e pode oferecer para seu networking para formar um clube de negócios”, explica.