O grupo goiano HP, que atua no setor de mobilidade e transporte público coletivo em Goiânia e na região metropolitana da capital, em breve deve operar também no mercado de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A empresa está em processo de aquisição do Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo na capital sul-mato-grossense. Mas a conclusão do negócio ainda depende da aprovação por alguns órgãos, como a Prefeitura local.\nEm nota, o Grupo HP informou que o processo de aquisição do Consórcio Guaicurus ainda está em curso e depende do cumprimento de várias etapas previstas, incluindo a análise e a aprovação pelos órgãos e instituições competentes, além da conclusão dos demais procedimentos legais e contratuais necessários à sua efetivação.\n“Todos os esclarecimentos sobre a operação serão prestados após a conclusão de todas as etapas previstas e a validação definitiva pelas autoridades competentes”, informa a empresa na nota.