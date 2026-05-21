A assinatura da operação de aquisição do controle acionário das empresas de comunicação do Grupo Jaime Câmara pela Rede Matogrossense de Comunicação, empresa do Grupo Zahran, foi anunciada nesta quinta-feira (21) marcando um novo e promissor capítulo na trajetória das organizações envolvidas.\nDesde o início de suas atividades, em 1935, o Grupo Jaime Câmara, que inclui a Rede Anhanguera de Televisão, o Jornal O Popular, Daqui e Jornal do Tocantins e as rádios Executiva de Goiânia, Palmas e Araguaína, a CBN de Goiânia, a Moov FM, e Araguaína de Gurupi e Araguaína, construiu uma reputação sólida baseada em excelência operacional, inovação constante e um compromisso genuíno com a sociedade, colaboradores, clientes e fornecedores dos estados de Goiás e Tocantins. O legado deixado por seus fundadores e acionistas reflete não apenas resultados consistentes, mas sobretudo uma contribuição significativa para o desenvolvimento social, político e econômico desses estados e para a geração de valor em todos os setores que se beneficiam de seus veículos para divulgar suas marcas e se comunicarem com seus clientes e públicos-alvo.