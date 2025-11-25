Grupo Jaime Câmara realiza nesta quarta-feira (26) o Upfront 2026, evento exclusivo para anunciantes e agências de publicidade goianas (Divulgação/Grupo Jaime Câmara)\nO Grupo Jaime Câmara (GJC) realiza, nesta quarta-feira (26), o Upfront 2026, que tem como objetivo apresentar as novidades na programação e na integração entre as plataformas do grupo. O evento é exclusivo para anunciantes e agências de publicidade de Goiás. O encontro acontece às 19h, no restaurante MELT Cozinha de Fogo, em Goiânia.\nSegundo Cristiana Moreira, diretora de Negócios do GJC, o evento é uma chance para os parceiros planejarem suas estratégias. “O objetivo do Upfront 2026 é ser uma oportunidade estratégica para agências e anunciantes planejarem o próximo ano com antecedência, garantindo que suas marcas estejam presentes nos momentos de maior atenção e engajamento do público”, disse Cristiana ao Popular.