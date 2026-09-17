-VÍDEO (1.3456437)\nO bolão que reuniu cerca de 1,2 mil apostadores e investiu mais de R$ 1 milhão na Lotofácil da Independência deve arrecadar aproximadamente R$ 250 mil em premiação. A informação foi confirmada pelo organizador do jogo, o sargento da Polícia Militar de Goiás (PMGO) Glaciel Souza Andrade, de 47 anos. O grupo de apostadores, que é de Itumbiara, na região sul de Goiás, registrou mais de 60 mil cartelas de jogos (confira o vídeo acima).\nDe acordo com Glaciel, a aposta coletiva registrou mais de 7,8 mil cartelas premiadas com 11 a 14 acertos, mas não atingiu a pontuação máxima de 15 números. A conferência total dos jogos, no entanto, ainda está em andamento, mas a previsão é que o valor final fique próximo de R$ 250 mil.\nDuzentos e cinquenta mil reais é o que levantamos por média, e acredito que vai dar algo em torno disso para um pouco a mais. Nós jogamos mais de 60 mil cartelas. Como cada uma leva de cinco a dez segundos para ser conferida e a lotérica funciona oito horas por dia, acredito que vamos demorar cerca de cinco dias para consolidar o valor final, pois ainda há muitos jogos para verificar", explicou.