O grupo que apostou mais de R$ 1 milhão na Lotofácil da Independência e vai arrecadar aproximadamente R$ 250 mil em premiação já fez outros bolões milionários. O grupo de apostadores é de Itumbiara, no sul de Goiás.\nOs jogos são organizados pelo sargento da Polícia Militar de Goiás Glaciel Souza Andrade, de 47 anos, que é proprietário da Loteria Pé Quente, no centro de Itumbiara.\nAo POPULAR, Glaciel contou que os bolões começaram com cerca de 50 pessoas - em sua maioria policiais militares -, porém atualmente conta com apostadores de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, além de mais participantes que vivem fora do Brasil, em países como Estados Unidos, Suíça e Portugal.\nMega-Sena: seis apostas de Goiás acertam a quina e levam juntas mais de R$ 280 mil\nGrupo que apostou mais de R$ 1 milhão na Lotofácil da Independência deve levar cerca de R$ 250 mil, diz organizador